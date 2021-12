Mezi tyto obce patří kupříkladu Tupadly. „Hodně lidí je oočkovaných. Proočkovaní jsou i senioři v pečovatelském domě, kde jsme lidi nad 70 let sami registrovali. Na druhou stranu, dost lidí už nemoc prodělalo. Ještě předminulý týden jsme měli třeba i deset případů najednou, byla to taková rodinná ohniska. Naopak mateřinka se drží, tam jsme zatím karanténu vůbec neměli,“ popsala za obec Tupadly Karolína Lebdušková, která je členkou kulturní komise.

Online reportáž

Podobné je to i v obci Bratčice. Zdejší starosta aktuální nulu vnímá spíše jako náhodu. „Dost lidí už covid prodělalo, jak znám z doslechu. Myslím, že dost záleží také na tom, kdo kde pracuje a odkud pak může potencionální nákazu do rodiny přinést. Teď máme nulu, ale zítra to může být jinak. Žádný speciální recept na to určitě nemáme,“ prozradil Martin Kupera.

Nulu zaznamenali v prvních sedmi prosincových dnech také v Souňově. Ani tady na to žádný speciální recept nemají. „Řada lidí u nás onemocnění prodělala po jaru. Možná je to tím. Známá, která žije v Kanadě mi ale říkala, že nejlepší prevencí na covid je pravý český rum, tak by to o Vánocích chtěla být asi hodně grogu,“ dodal v nadsázce souňovský starosta Jiří Beneš.

Jenže podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v Souňově neměli pozitivní test od 1. října a obec patří mezi 14 těch, kterým se ve Středočeském kraji covid vyhýbal celý podzim. Na Kutnohorsku k takovým patří ještě Sudějov, Dolní Pohleď, Bludov a Opatovice I.