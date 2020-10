Ve Zbraslavicích, kde žije přes třináct set obyvatel, aktuálně evidují pouze jednoho nakaženého. Ve druhé polovině září tam přitom situace byla úplně jiná, zavřena byla tehdy i celá základní škola.

Podle starosty Ondřeje Havlovice je ale možná právě tohle důvodem stávající nadějné situace. „Pozitivních bylo šestnáct pedagogů a deset žáků. Lidé se podle mě promořili, spousta už jich onemocnění prodělala, aniž by to věděla, včetně dětí,“ domnívá se zbraslavický starosta, který nechápe, proč jsou všechna opatření přijímána plošně. Měla by se podle něho přijímat spíš lokálně podle míry nakaženosti v jednotlivých okresech.

Na Zbraslavicko se podle Havlovice zatím nepřestěhovali chataři a chalupáři, jak tomu bylo při první vlně. „Na jaře tady bylo na chatách strašně moc lidí, nyní jezdí jen na víkendy. To se teď ale může změnit,“ dodal starosta Zbraslavic. Podle stávajících opatření mohou lidé vyrazit na chaty a chalupy nejvýš ve dvou, s výjimkou členů domácnosti a spolupracovníků.

Opačnou zkušenost má starosta v Ratajích nad Sázavou, kde je podle hygieniků aktuálně pět nakažených, jeden z nich v Mirošovicích, ostatní přímo v Ratajích. Luboš Kubát to ale za takový úspěch nepovažuje. „Máme pět set obyvatel, to znamená, že jde o procento. To není zase tak málo. Od začátku epidemie jsme se stále drželi na nule, neměli jsme jediné onemocnění. Teď to běží nahoru,“ uvedl Kubát.

A má pro to i své vysvětlení. „Opravdu velký problém je, že si lidé karanténu pletou s dovolenou, a to doslova. Jezdí na kolech, scházejí se na pivo. Dělají se plošná opatření, ale nikdo nekontroluje, jestli lidé karanténu dodržují. Taková je realita,“ popsal starosta, jehož obec spadá do vyhledávané rekreační oblasti.

Hygienici počty zpětně zpřesňují, proto se mohou absolutní čísla aktuálně nakažených lišit od toho, jaké počty dostávají od hygieniků například starostové.