Německý velvyslanec navštívil Kutnou Horu

Výroba - Výroba Obsluha strojů 21 000 Kč

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) Tavič (obsluha strojů a zařízení). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Hledáte zaměstnání nebo přemýšlíte o změně práce? Potom je ten pravý čas zaslat nám svůj životopis! Rádi Vám pomůžeme najít to nejlepší zaměstnání!, Co budete dělat?, Vaším úkolem bude zabezpečení procesu tavení hliníkových slitin v turnusovém provozu, Vše Vás naučíme., Jaké znalosti a dovednosti od Vás očekáváme?, ochotu učit se technologickým postupům, manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, časovou flexibilitu, ovládat VZV levou zadní, A co za to?, necháme Vás odpočívat o týden déle, než nám nařizuje zákoník práce, za 25 kaček se u nás dobře najíte, každý rok Vám budeme valorizovat mzdu, pokud přivedete do naší party někoho nového, dostanete bonus 10 000,- Kč., ...a máme pro Vás bezva bonus - VOLNÉ VÍKENDY!. Pracoviště: Ljunghall s.r.o., Vrchovská, č.p. 1813, 286 01 Čáslav. Informace: Monika Konečná, +420 327 300 030.