Vy jste v loňském roce kandidoval v komunálních volbách a stal se zastupitelem města. Šel jste do toho už s jasným záměrem?

Od roku 2009 máme se ženou privátní praxi, ale současně sloužím v čáslavské nemocnici na porodnici. Takže jsem, byť vzdáleně, přihlížel tomu, co se tady děje. Viděl jsem ten ekonomický i personální úpadek, který za posledních 130 let fungování nemocnice neměl obdoby. Viděl jsem zavřenou chirurgii, internu a ten šílený dluh, který ještě prohluboval bující ekonomický aparát. To byl důvod, proč jsem kandidoval za Nezávislé do voleb, určitě nemám žádné politické ambice. Říkal jsem si, že budu poradním orgánem někoho, kdo se o chod nemocnice bude starat. To jsem ještě netušil, že to budu nakonec já sám.

V květnu proběhlo výběrové řízení na post ředitele nemocnice, do kterého jste se ovšem přihlásil jako jediný kandidát. To vypadá, jako by šlo o nevděčnou funkci.

Ano, ve výběrovém řízení mi nikdo nekonkuroval, troufám si říct, že se do toho nikomu nechtělo. V mém případě nepřicházelo v úvahu, abych se tu půl roku o něco snažil a pak od rozdělané práce odešel. Navíc jsem i v trochu jiné pozici. Vedu soukromou praxi a funkci ředitele zastávám proto, abych nemocnici pomohl dát do kupy a vrátil ji tam, kde byla. Moje rozhodnutí nebudou tendenční. Je to časově náročné a rozhodně to neznamená dvojnásobek platu.

Jaký byl váš bezprostřední dojem poté, co jste nemocnici převzal?

Potvrdilo se, že je nemocnice opravdu v průšvihu a že tu mezi zaměstnanci vládne velká nejistota. I lékaři žili v nejistotě. Spousta z nich tu strávila celý život a nechtěla odejít jinam, takže jsme v první řadě potřebovali všechny uklidnit.

Nemocnice se už nějakou dobu potýkala s personální krizí a to její pověsti moc neprospělo. Jak těžké je sehnat doktora do malé nemocnice jakou čáslavská je?

Ačkoli jsou některé posty obsazené, není to vždy úplně ono. Jenže, upřímně, my si nemůžeme moc vyskakovat. Lidé si vynucují až přemrštěné platy a jsou si vědomi toho, že za ně nemáme náhradu. V nadstandardním platu pak chybí motivační složka, vědí že jsou nenahraditelní. Není to adekvátní výkonu jako třeba v soukromé praxi, kde máte vydělané peníze přímou úměrou k tomu, jakou odvedete práci. Dříve se na každý primariát dělaly konkurzy, byla to jistá prestiž. Dnes se naopak doprošujete lidí, kteří by na to třeba ani neměli, ale jste rád, že vám to vezmou. Hodně se to posunulo. Navíc pořád máme problém s nedostatkem internistů. Sháníme lékaře i v rámci personálních agentur.

Interní oddělení tedy stále zůstává největším problémem nemocnice, je to tak?

Ano, od září 2021, kdy odešlo hromadně několik lékařů z interního oddělení, je to stále nejvíc bolavé místo nemocnice. Z 50 lůžek funguje asi 20 a máme tu lékaře na 3,5 úvazku, kteří už jsou vyčerpaní. Pomáhají nám ještě externisté, ale to nejsou kmenoví lékaři. Potřebovali bychom v tuto chvíli dva až tři lékaře. Ale on je to celorepublikový problém, to není jen Čáslav. Třeba v Chrudimi je také zavřená interna a funguje jen ambulance. Internisté jsou dnes hodně specializovaní, chodí do privátních praxí, takovou tu obecnou internu už dnes skoro nikdo nedělá. Naopak chirurgii se nám podařilo rozjet už začátkem roku.

Co je pro vás teď to nejzásadnější ohledně fungování nemocnice?

Nemocnice v Čáslavi je tu pro 50 tisíc lidí spádově, nacházíme se uprostřed České republiky a je tu letiště – takže to hlavní je zajistit dostupnost zdravotnické péče. Chceme, aby to tady fungovalo a lidé měli dostupnou zdravotní péči.

Mluvil jste o tom, že ředitel by měl být v první řadě lékař a patriot. Proč si myslíte, že je to tak důležité?

Do nemocnice v Čáslavi jsem nastoupil hned po škole a působil tu šest let. Znám zdejší oddělení, internu, chirurgii, dětské oddělení. Prošel jsem jimi v rámci praxe a vím, jak fungují. Jsem tu dlouho a pro lidi nejsem cizí. Rád bych nemocnici vrátil tam, kde si ji člověk pamatuje, ale je samozřejmé, že se leccos změnilo a posunulo a dvakrát nelze vstoupit do jedné řeky. Důležité je, aby byli lidé spokojení.

Jak vůbec zvládáte časově skloubit privátní praxi s funkcí ředitele?

Dělám to, jak to jde. K ordinaci mám ještě 8x do měsíce službu na porodnici, což znamená, že 8 dní v měsíci jsem tu až do rána. Zrovna nedávno jsme měli ve tři ráno porod, takže někdy jede člověk opravdu nonstop. A k tomu sloužím občas víkend v Pardubicích v centru Asistované reprodukce.

Vždycky vás zajímalo umělé oplodnění?

Od začátku jsem ve stejném oboru a už ve škole jsem chodil do porodnice k Apolináři, protože mě porodnictví a vše s tím související zajímalo. Z nemocnice v Čáslavi jsem po těch 6 letech odešel, protože jsem měl pocit, že jsem dosáhl svého stropu a chtěl jsem se někam posunout. Zajímalo mě právě i umělé oplodnění. Práce lékaře se mi vždy líbila, táta je pediatr, strejda zubař, takže jsem vzešel z doktorského prostředí a bylo mi to blízké. A když teď jako lékař pomůžu vzniknout novému životu, ať už na porodnici nebo v rámci IVF je to to, co mě naprosto naplňuje.

Jak vidíte ekonomický výhled nemocnice?

Hodně teď bude záležet na jednání s pojišťovnami. Budeme doufat, že přihlédnout k tomu, že už nyní se nemocnice dostává do lepších čísel. V roce 2018 město nemocnici dotovalo částkou dva miliony korun, loni už to bylo 75 milionů korun a hospodaření přesto skončilo ztrátou 8 milionů korun. Ten propad byl šílený, to kdyby se nezastavilo, tak to byla likvidace nemocnice. Letos bychom to chtěli snížit na 50 milionů a příští rok se pokusíme vejít do 30. Každopádně nějaké dva až tři roky potrvá než nemocnici stabilizujeme a dalších 6 let, než bude vidět, že to jde nahoru.

Ctibor Provazník (*1974)

Zdroj: Deník/Jana AdamováLékař-gynekolog, vystudoval na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor gynekologie a porodnictví. Řídí vlastní lékařskou společnost, která poskytuje ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví, je člen týmu specialistů asistované reprodukce Sanus Pardubice a od 1.6. 2023 ředitelem Nemocnice v Čáslavi. Od roku 2022 je zastupitelem města Čáslav (ČSSD a Nezávislí). Žije v Čáslavi, je ženatý.