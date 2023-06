/FOTO, VIDEO/ Nový ředitel nemocnice v Čáslavi Ctibor Provazník se pustil do jejího bývalého vedení. V rozhovoru pro Deník dokonce mluví o diletantismu či plánované likvidaci zdravotnického zařízení. Bývalé vedení města i špitálu se brání a slova ředitele považuje za urážku.

Gynekolog a koaliční zastupitel města Ctibor Provazník (ČSSD a Nezávislí) byl dosud pověřen vedením nemocnice. Zdravotnickému zařízení, které se dlouhodobě potýká s personální a ekonomickou krizí, prozatímně šéfoval od loňského listopadu. Tehdy nově zvolená rada města odvolala z funkce ředitelky Ditu Mlynářovou.

Provazník vzešel jako vítěz z květnového výběrového řízení. V něm ale neměl konkurenci, do soutěže se totiž nikdo další nepřihlásil. Bývalé vedení radnice i své předchůdce, zejména pak někdejšího ředitele nemocnice Rudolfa Bublu, nešetří. „Některé kroky dodnes nechápu. Buď to byla cílená a plánovaná likvidace nemocnice, nebo naprosto diletantský přístup, který vyústil v její rozklad,“ řekl Ctibor Provazník.

VEDENÍ NEMOCNICE ČÁSLAV



Martin Novák 8/1994-6/2019

Rudolf Bubla 7/2019-5/2021

Jiří Cimický 6/2021–8/2021 (prozatímní ředitel)

Dita Mlynářová 9/2021-10/2022

Ctibor Provazník 11/2022–5/2023 (prozatímní ředitel)

Ctibor Provazník 6/2023

Čáslavská nemocnice, jejímž zřizovatelem je město, začala mít podle Provazníka problémy poté, co dlouholetého ředitele Martina Nováka, který odstoupil s funkce na vlastní žádost, vystřídal v červenci roku 2019 právě Rudolf Bubla. Bývalému šéfovi lázní Bohdaneč a Janských Lázní vytýkal hlavně to, že nebyl lékař a tomu prý v mnoha ohledech odpovídaly jeho kroky zejména pak v době covidu. „Optimální člověk pro vykonávání vysoké manažerské funkce v nemocnici je lékař a patriot. Pan Bubla toho o medicíně mnoho nevěděl a podle toho to tak dopadlo,“ zdůraznil Provazník. Narážel tím na hromadný odchod lékařů a sester hlavně z interny, kterým vyvrcholila jejich nespokojenost s vedením i celkovou situací v nemocnici. To nakonec vedlo až k uzavření oddělení.

Situace v čáslavské nemocnici se lepší. Chystá se zprovoznění JIP

Sám Rudolf Bubla nepovažuje lékařský diplom pro řízení nemocnice za nezbytný. Řekl, že jde víceméně o manažerskou disciplínu a samotnou odbornost pokryje náměstek pro léčebnou a preventivní péči. „Co se týče personální krize, tam skutečně docházelo k odchodu některých lékařů, ale já nemocnici přebíral ve stavu, kdy mimo jiné třetina z nich byla v důchodovém věku. V okamžiku, kdy jsem nastoupil už mi oznamoval primář chirurgie, že bude také končit,“ oponuje bývalý ředitel.

Na postupně se zhoršujících vztazích v nemocnici se pak podle jeho slov podepsal hlavně covid, protože v té době si většina lidí sáhla na své dno. Rudolf Bubla, kterého kvůli špatné personální politice kritizovala i tehdejší opoziční ČSSD, nakonec na funkci ředitele čáslavské nemocnice v květnu 2021 rezignoval. „Krize na interně, která měla tendenci šířit se i na další oddělení a jejíž jsem měl být příčinou vedla k tomu, že jsem se nakonec rozhodl rezignovat,“ dodal Bubla. Ani to však odchodu většiny lékařů nezabránilo.

Personální krize v Městské nemocnici v Čáslavi: výpověď dala další lékařka

Podle Bývalého starosty Čáslavi Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) byl Rudolf Bubla skutečně trnem v oku řadě lidí. „Do toho přišel covid, což bylo velmi těžké období, kdy přijmout nějaké správné rozhodnutí nebylo jednoduché,“ vysvětluje bývalý starosta.

Proti tvrzení současného ředitele Ctirada Provazníka o diletantském způsobu vedení nemocnice nebo její cílené likvidaci se nicméně ostře ohradil. „Považuji to za urážku nás všech. Ne, že bychom si mysleli, že jsme neudělali chyby, dělal je určitě i ředitel Bubla, každý je dělá, ale oni nám situaci v žádném případě neulehčili ani o píď, ba naopak. Nikdo tehdy nepřišel s nabídkou pomoci,“ řekl Vlastislav Málek s tím, že tehdejší opozice si byla dobře vědoma toho, že nemocnice je rezonující téma, která může způsobit pád vládnoucí koalice. Což se nakonec i stalo.

