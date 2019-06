Ve funkci nahradí dosavadního ředitele Martina Nováka, který na post ředitele rezignoval v březnu tohoto roku z osobních důvodů. Radní poté na nového ředitele vyhlásili výběrové řízení.

„Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči Martin Běhounek a Rudolf Bubla. Výběrová komise, v níž byli zastoupeni zástupci všech stran, hnutí a sdružení, kteří mají své zástupce v městském zastupitelstvu, se seznámila s písemnými podklady zaslanými oběma uchazeči a měla možnost i osobního setkání a diskuse s nimi ohledně jejich představy o fungování naší nemocnice,“ uvedl starosta města Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).

Podle něj rada města upřednostnila manažerské zkušenosti, které Bubla prokázal v předchozím působení zejména v Léčebných lázních Bohdaneč a ve Státních léčebných lázních Janské Lázně. Starosta Málek zároveň zdůraznil, že se rada důkladně věnovala i dotazům, které dodatečně zazněly a které se týkaly důvodů skončení Rudolfa Bubly v obou významných zařízeních.

„Čáslav je mi blízká, do tohoto kraje jezdím už od dětství a na Kutnohorsku mám i chalupu. To samozřejmě sehrálo roli v tom, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení. Když jsem si ještě předtím čáslavskou nemocnici prošel, viděl jsem, že je to místo, kde mohu odvést ještě kus dobré práce, to byla další motivace,“ uvedl Rudolf Bubla.