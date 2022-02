Na rozdíl od řady jiných nemocnic využívá kolínská nemocnice poměrně málo pracovní karantény, tedy možnost,že pracovník chodí do práce, ačkoli přišel do kontaktu s nakaženým a měl by být doma v karanténě. Zaměstnance v pracovní karanténě měla k pondělku 14. února Oblastní nemocnice Kolín jednoho.

FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Kolínsku?

Počet hospitalizovaných covid pacientů zaznamenal mírný pokles. V pondělí jich bylo 55 (Kolín 39, Kutná Hora 16), v pátek 11. února to bylo 62 (Kolín 44, Kutná Hora 18).

S karanténami zaměstnanců se průběžně potýkají takév Městské nemocnici Čáslav. Podle ředitelky nemocnice Dity Mlynářové ale nešlo zatím o žádný dramatický výpadek zaměstnanců. „Karantény řešíme průběžně, vždy to ale bylo do deseti zaměstnanců najednou, takže naštěstí nešlo o nic dramatického. Řešili jsme i jednu pracovní karanténu, kdy byl zaměstnanec v epidemiologicky významném kontaktu, ale byl nezbytný pro chod nemocnice,“ vysvětlila ředitelka.

Nemocnice nemá nyní žádná covidová lůžka kvůli uzavřené lůžkové části interny. S příchodem nových lékařů na interní oddělení se ale počítá s obnovením provozu. Na standardním lůžkovém oddělení je od nového roku otevřeno 10 lůžek.