„Část našich spoluobčanů vůbec netuší, že nějaký Moravec byl a natož, že byl Emanuel a František. Je to smutné, řekla bych, že je to ostuda,“ posteskla si Marta Šenkapounová na začátku našeho rozhovoru.

Ale ono není divu. Kromě stejných příjmení měli, tedy alespoň zpočátku, velice podobnou kariéru. Paní Marta to potvrzuje: „Oba byli legionáři přibližně stejného věku, plukovníci za první republiky, Masarykovci. Dokonce iniciály E. M. a F. M. jsou snadno zaměnitelné.“

Ve skutečnosti se na začátku války každý postavil na jinou stranu pomyslné barikády. Čáslavský rodák František Moravec uletěl nacistům těsně před nadcházející německou okupací i se seznamem agentů v Německu a dalšími tajnými dokumenty. Ty později využil při plánování akce Anthropoid, na jejímž konci byl zlikvidovaný říšský protektor obergruppenführer SS Reinhard Heydrich, zvaný Pražský řezník. Právě ten, který Emanuelu Moravcovi pomohl s kariérou v okupovaném Československu.

Marta Šenkapounová jejich rozkol okomentovala: „Myslím, že mnichovský diktát byl pro oba veliké zklamání. Jsem přesvědčena, že oba by volili vojenské řešení. Ale naše vláda zvolila rezignaci. Pro vojáky a vlastence to musel být šok. Oba si potom ale zvolili jiné řešení.“

František se nezpronevěřil masarykovským zásadám, dokonce se stal hrdinou třech odbojů. Zatímco Emanuel, bystrý analytik a nadaný publicista, nedokázal překonat osobní zhrzenost, která vyplývala z odvržení prezidentem Benešem. Fašisté dobře odhadli jeho inteligenci, ale také ješitnost. Využili jeho touhu po pomstě a také po penězích.

A takto to vidí Marta Šenkapounová: „Emanuel se nechal okouzlit pořádky v nacistickém Německu. Snad by se dalo říct, že dal přednost, nevím jak to nazvat. Řádu? Vojenskému pořádku? Síle? Když bude pořádek, budou všichni spokojeni. Možná si myslel, že národ, který se tak snadno vzdá, nemá právo na existenci. Nevím.“

Drama Anatomie zrady nám nastiňuje příčiny proč se vlastenec, přítel prezidenta Edvarda Beneše, důstojník, který dokonce stál čestnou stráž u rakve T. G. Masaryka, stal symbolem kolaborace s nacisty.

„Emanuela jsem vždycky brala jako zastánce tvrdé ruky a autoritativního řízení. Možná proto se mu jako vojákovi jevilo nepochopitelné chování Dr. Beneše, když vydal rozkaz opustit Sudety bez boje. Proto se Emanuel později přidal na stranu protivníka. Je to ale jen můj pocit,“ řekla Marta Šenkapounová. A dodala: „František zvolil řešení zachránit, co se dá a bojovat, jak se dá. Hlavně nerezignovat. Udělat pro svobodu vlasti, co jen je možné.“

Je potěšující, že v poslední době se přece jen lepší povědomí o rozdílu mezi pány Moravci. Jistě k tomu přispěla skutečnost, že v loňském roce vnučka Františka Moravce, Anita Moravec Gard, převzala z rukou čáslavského starosty Vlastislava Málka čestné občanství města in memoriam pro svého dědečka. A ona sama byla zvolena čtenáři a čtenářkami Čáslavského zpravodaje Čáslavankou roku. A až to bude možné, bude urna s popelem generála Moravce slavnostně převezena z Washingtonu do Čáslavi.

„František Moravec se rozhodl spolu s dalšími spolupracovníky nevzdat a bojovat všemi možnými způsoby za svobodu a za demokracii. Emanuel Moravec zásady a ideály vyměnil za pomstu, moc a peníze. To je rozdíl mezi muži, kteří měli společný začátek v legiích. Z jednoho se stal symbol hrdinství, z druhého symbol kolaborace,“ uzavřela Marta Šenkapounová.