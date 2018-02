Nepropásněte! Předškoláci z MŠ Malín a Církevní MŠ v Kutné Hoře v Deníku

Kutná Hora – Kutnohorská radnice nadále hledá řešení, jak naložit s chátrajícími městskými objekty. Tellerův cukrovar má sice po řadě neúspěšných pokusů od minulého týdne nového majitele, na prodeji bývalé školy v Malíně nebo budovy v Táborské ulici se ale zastupitelé neshodli a to i přesto, že zájemci by byli. Buď prodej odmítli úplně, nebo chtějí výběrové řízení za určitých podmínek, čímž podle některých názorů riskují, že si to zájemce rozmyslí.