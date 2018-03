Nová turistická sezona je na spadnutí

Kutnohorsko – Novou výstavní sezonu zahájila o uplynulém víkendu Galerie Středočeského kraje. S blížícím se jarem se na novou kulturní a turistickou sezonu připravují také města, hrady a zámky v regionu. Co nového přinese nadcházející sezona?

Zámek KačinaFoto: DENÍK/Jana Martinková

Na zámku Kačina letos otevřou už na Velký pátek, tedy v den státního svátku. Vedení zámku chce tak vyjít vstříc návštěvníkům Sedlecké pouti, kteří chtějí spojit zábavu v Kutné Hoře s návštěvou klidného parku a zámku. Zámek bude v době Velikonoc otevřený každý den, v dubnu pak každý víkend. Předposlední dubnový víkend bude na Kačině patřit tradiční Zámecké pouti.

Co nevidět své brány otevře také ratajský zámek, konkrétně jeho nádvoří. Na 17. března zde totiž připravují řemeslný jarmark, který se bude konat od 10 do 15 hodin. „V případě nepříznivého počasí bude konání jarmarku přesunuto do prostor v přízemí zámku, které jsou využívány během jarmarku vánočního,“ uvedl starosta městyse Luboš Kubát.

Součástí události budou také speciální pohádkové prohlídky pro děti, které ve spolupráci se správou zámku připravil místní ochotnický spolek Matouš. „Prohlídky budou vycházet každou půl hodinu od 12.30 do 14.30, potrvají 45-60 minut a návštěvníci zhlédnou pohádku loutkovou, asi tři pohádky hrané a pro děti budou připraveny i nějaké soutěže,“ prozradil starosta. Turistická sezona na zámku začne v dubnu, kdy bude otevřeno každý víkend.

Návštěvníci se mohou těšit na speciální turistické známky, jejichž logo vychází z nové počítačové hry Kingdom Come: Deliverence.

Novou turistickou sezonu zahájí v dubnu také na zámku ve Zruči nad Sázavou. Slavnostní otevření letos připadne na 21. dubnu a jako vždy bude spojené s doprovodným kulturním programem a třetím rokem také s vodáckým festivalem. „Letos bude hlavním hostem zahajovacího dne nové sezony Magda Reifová se skřítkem Františkem z Kouzelné školy. Otevřeny budou všechny expozice i vodácké muzeum, kam bude vstup zdarma,“ prozradila Martina Fialová vedoucí zručského odboru kultury, školství a sportu.

Se zahájením nové sezony na zámku bude ve Zruči spojené i otvírání řeky Sázavy. Vodáci se vydají na retroplavbu na historických lodích z Horky až do Zruče. „V zámeckém parku se odpoledne bude konat i vodácký festival, jehož hlavní hvězdou bude Pavel Dobeš,“ doplnila Fialová.

Na oficiální zahájení turistické sezony už třetím rokem marně čekají Kutné Hoře. Tradiční slavností Probouzení Kutné Hory, které mělo desetiletou tradici, se naposledy konalo v roce 2015. O rok později jej nahradila výstava připomínající vznik a historii této události. V loňském roce bylo zahájení sezony zrušeno úplně a ani letos tomu nebude jinak.

„V letošním roce žádná oficiální událost připravovaná není. Zda se v příštích letech naváže na tradici Probouzení, je zatím v jednání,“ uvedla Zuzana Kocourková s tím, že se v současné době připravuje takzvaný Kutnohorský víkend, což je vlastně soubor hudebních produkcí a hraných představení konaných o vybraných víkendech od července do září.