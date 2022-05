Jeho autorům vadí zejména to, že několik stovek bytů má vyrůst na tak malé ploše, což podle nich původní plánovanou kvalitu celé lokality znehodnotí. Z poklidné lokality se podle nich stane stísněné rušné sídliště.

Záměr je prý navíc nepromyšlený a uspěchaný a nerespektuje územní studii z roku 2006.

FOTO: Kutnohorský Gastrofestival lákal k návštěvě chladnějšímu počasí navzdory

Současné vedení města ale dopis považuje za součást předvolební kampaně. „Nikdo v tuto chvíli nerozhoduje o investorovi budoucí bytové výstavby a některé hysterické reakce jsou za hranicemi mého chápání. Není náhodou, že některé osoby, které se ucházejí o budoucí přízeň voličů se uchylují k praktikám, které jsou daleko za hranicemi únosného vyjadřování,“ uvedl starosta Čáslavi Vlastislav Málek a doplnil, že o budoucí formě výstavby bude rozhodovat až zastupitelstvo vzešlé z nadcházejících voleb. „Útoky na moji osobu a místostarosty Martina Horského tak nejsou samozřejmě ničím jiným, než lacinou a odpornou formou sebezviditelnění,“ doplnil Málek.

Další fáze veřejného projednání podle jeho vyjádření proběhne přímo na místě a na základě všech podnětů je na autorovi studie, aby předložil městu následně konečnou verzi studie, která bude projednána zastupiteli města. Nic tak v tuto chvíli konečné.

„Město urbanistickou studii zadalo právě proto, aby urbanisté odborně posoudili možnost využití území za tím účelem, aby byly zohledněny zájmy všech, kterých se toto území dotýká. Současných i budoucích obyvatel, investorů, ať je jím město nebo soukromý investor. Jde o to, aby území bylo příjemné pro obyvatele. Těm by se zde mělo příjemně žít, měli by mít i kde parkovat auta, mělo by zde být dostatek zeleně a všeho, co k takovému území patří,“ dodal Málek.

Sotva ho dovezou, už je pryč. Na uhlí se ve středních Čechách čeká několik týdnů

Na autora studie město vyhlásilo veřejnou soutěž. Stal se jím architekt Ondřej Tuček. Starosta zároveň zdůraznil, že jednáními se změnilo využití soukromého pozemku původně určeného pro výstavbu obchodního domu na bytovou výstavbu. „Obchodní dům v této lokalitě by dopravně zcela jistě zásadním způsobem přetížil navazující bytovou výstavbu,“ uvedl.

TEXT OTEVŘENÉH DOPISU

V Čáslavi dne 25. května 2022



Otevřený dopis předsedů a místopředsedů SVJ bytových domů v Čáslavi - představitelům radnice a všem zastupitelům, médiím, občanům.



My, předsedové a místopředsedové SVJ bytových domů v lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská v Čáslavi, zcela odmítáme nejnovější územní studii lokality Prokopa Holého v Čáslavi, která byla poprvé prezentována veřejnosti dne 16. května 2022.



Žádáme o okamžité ukončení bytového projektu za více než miliardu s téměř 400 byty a zastavení záměru na výstavbu sídliště až s 6 podlažími pro cca 1 000 obyvatel.



V září 2021 jsme zamezili nereálné výstavbě 513 bytů, chyběla jakákoliv předchozí diskuse právě s námi. Zastupitelstvo skončilo předčasně, bod byl odložen. V květnu 2022 se situace znovu opakuje. Bez nás o nás!



V lokalitě Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská žijeme řadu let, vychováváme tady naše děti a máme zde poklidný život. Váš nepromyšlený a uspěchaný záměr naše dosavadní bydlení zcela změní k horšímu.



Nejsme proti výstavbě! Je do budoucna nutná, ale k celé lokalitě je potřeba přistupovat jako k místu pro kvalitní život!



Nechceme žádné nevzhledné rušné sídliště, které by zásadně změnilo dosavadní úroveň bydlení pro obyvatele lokality Prokopa Holého, lokality Jeníkovská i celého našeho města. Až tisíc nových obyvatel a stovky aut zatíží nejen nás, ale i všechny ostatní obyvatele Čáslavi. Ptáme se, komu to prospěje?



Jsme značně zneklidněni nedostatečnou kvalitou předvedené studie, její neuceleností, nekonkrétní prezentací, nedostatkem času. A zejména totální ignorací okolní zástavby z 20. století a nové zástavby této lokality z let 2010 a 2021, která plně respektuje původní územní studii areálu Prokopa Holého z roku 2006. Jsme doslova zděšeni především záměrem vystavět v areálu Prokopa Holého výškové budovy až s 6 podlažími. Počet nových bytů, téměř 400 – na tak malé ploše, původní plánovanou kvalitu celé lokality všem stávajícím i nově příchozím obyvatelům výrazně znehodnotí! Z poklidné lokality se stane stísněné rušné sídliště panelákového typu, ze kterého každý utíká!



Způsob veřejné prezentace nové výstavby v areálu Prokopa Holého nás šokuje. Informování na poslední chvíli o samotném termínu setkání s námi občany i předsedy SVJ je zarážející. Zřejmě má jasný cíl – znemožnit účast a opravdu seriózní a otevřenou diskusi.



Nehodláme přistoupit na podobné nátlakové jednání v časové tísni. Transparentní chování i vstřícný přístup představitelů města vypadá úplně jinak než omezení diskuse na tři minuty a posílání připomínek do týdne! Nemůže nás uspokojit ani pouhé hodinové setkání přímo v naší lokalitě s nejistým výsledkem a nejasným dalším postupem projednávání a schvalování nové územní studie.



Rádi bychom, aby se s celým územím nakládalo vždy za naší účasti, promyšleně s několikaletou vizí a zejména s vazbou na původní územní studii z roku 2006, která je nadčasová a kvalitní v mnoha směrech, zvláště v komfortu bydlení. Každý z nás zastupuje desítky obyvatel a vždy musí jít o jejich kvalitu bydlení a života, ne o kvantitu bytů!



Byli jste zvoleni, abyste zastupovali zájmy nás občanů, a ne zájmy developerů, realitních či stavebních společností.



Při veřejném projednávání nové územní studie dne 16. května 2022 jste nás v žádném případě nepřesvědčili o tom, že stojíte na správné straně. Neprezentovali jste projekt společně s architekty a nekomunikovali s námi během jednání partnerským způsobem. Řada z vás, včetně pana starosty Málka, úplně chyběla. Řada z vás, včetně pana místostarosty Horského, kteří jsou odpovědní za novou územní studii, seděla raději úplně vzadu. Patrně je lokalita i samotní občané vůbec nezajímají. Jak jinak můžeme chápat rychlé tlačení projektu i neúčast na veřejném projednání nebo mlčení?



Neexperimentujte s našimi životy, s našimi rodinami, s našimi dětmi. Vy sami v této lokalitě bydlet nebudete! Toto je naše společné stanovisko!



Za řady nespokojených členů našich SVJ i občanů Čáslavi:



Ing. Vladimír Gottwald

předseda výboru SVJ č. p. 1160 a 1161



Lada Procházková

místopředsedkyně výboru SVJ č. p. 1162 a 1163



Alena Smejkalová

předsedkyně výboru SVJ č. p. 1902 a 1903



JUDr. Josef Slezák

předseda výboru SVJ č. p. 1904



Ing. Vladimíra Uhlířová

předsedkyně výboru SVJ č. p. 1905