Podle Integrované dopravy středočeského kraje (IDSK) by musel řidič autobusu jedoucího Kouřimskou ulicí směrem na Přítoky dvakrát po sobě odbočit doleva, což je na silnici I. třídy nebezpečné a způsobuje to zpoždění spojů. Jenže tady nastává paradoxní situace. Nová zastávka vznikne několik metrů pod nemocnicí na opačné straně, než je ta stávající. Lidé jedoucí k lékaři autobusem PID tak budou muset frekventovanou silnici sami přecházet.

To samé čeká za čas majitele bytů, které se nyní u nemocnice staví. Zastávku mají sice jen pár metrů od vchodu, pokud ale budou cestovat autobusem na Prahu, nezbyde jim nic jiného, než přecházet silnici I/2. "Snažili jsme se dopravce přesvědčit, že pro cestující je daleko lepší, když autobus zajíždí na točnu. Ale postoj IDSK je neprůstřelný a my nemáme v ruce žádný nástroj, jak ho změnit," vysvětluje starosta města Lukáš Seifert.

Řešení není ideální a bude stát milion

Radní se proto rozhodli pro kompromis v podobě nové zastávky, i když zhruba 700 metrů od nemocnice už jedna stojí. "Není to ideální, ale je to řešení, i když náročné. Musíme vybudovat opěrnou zídku, přeložku veřejného osvětlení a kabelů a také nový přechod pro chodce," dodává starosta. Zastávka tak přijde město na milion korun. Nicméně pro cestující PID, kteří by jinak byli nuceni přestupovat na městské linky, je nezbytná.

"Jezdí sem i lidé nemocní na nohy. Takhle budou muset cajdat do kopce a přes tu hlavní silnici, i když je zastávka kousek od vchodu do nemocnice," podivuje se starší paní na zastávce. Sama jezdí k lékaři jednou za měsíc.

Na točnu u Polikliniky zajíždějí linky 801, 803 a 481 což se nezmění a také kloubové autobusy jedoucí od Prahy do centra.