/VIDEO, FOTOGALERIE/ Už jen drobné dokončovací práce probíhají na silnici mezi Malínem a Novými Dvory. Skončit by měly během října. Završí se tak více než rok trvající rekonstrukční práce, které komplikovaly život řidičům v celém okolí. Nyní už je místo plně průjezdné, zatím však se sníženou rychlostí.

Opravený most v Nových Dvorech u Kutné Hory v úterý 3. října 2023. | Video: Deník/Michal Bílek

Rekonstrukce silnice I/2 a dvou mostů začala oficiálně loni v srpnu. Zatímco v loňském roce došlo na výměnu asfaltového povrchu na 330 metrech vozovky na průtahu Malínem a obnově systému odvodnění, plán práce pro letošní rok zahrnoval přímo mosty.

„Jeden byl zcela nahrazen novým, na druhém bylo kompletně vyměněno asfaltové souvrství,“ připomíná ve své zprávě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) s tím, že konkrétně se jednalo o most s evidenčním číslem 2-016 přes Vrchlici, který se dočkal úplné renovace, a most s evidenčním číslem 2-014 nad silnicí I/38, na kterém došlo k výměně povrchu. „Opraveny byly i pravostranné větve zdejší mimoúrovňové křižovatky,“ stojí ve zprávě.

Náhradní most

Podle ŘSD byla nejkomplikovanějším bodem celé stavby výměna mostu přes Vrchlici. Původní most byl již ve velmi špatném stavu, byl tak zdemolován a na jeho místě byla postavena zcela nová konstrukce. „S tím zároveň souviselo vybudování mostního provizoria, na které byla převedena veškerá doprava. Právě to teď postupně demontujeme, protože nový most, stejně jako celý zrekonstruovaný úsek byl uveden do plného provozu,“ zdůraznilo ŘSD.

V místě ještě probíhají dokončovací práce, které zahrnují instalaci nových svodidel a obnovení vodorovného dopravního značení. „V těchto pracovních místech dochází k lokálnímu omezení dopravy, které spočívá především ve snížení rychlosti na maximálně 30 kilometrů za hodinu,“ píše se na webu ŘSD.

Zhotovitelem prací je společnost M-Silnice, která je provádí za 77,3 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být vše během října.