Nové expozice i mobilní aplikace lákají turisty do měst

Kutnohorsko – Období výletů je v plném proudu. Co nového si města pro výletníky připravila?

Kutná Hora vyrazila do hlavní turistické sezony s takzvanou use-it mapou. „Mapa je určena pro cestovatele, kteří chtějí poznat duši daného města a přiblížit život místních,“ popsala Eliška Tivodarová, vedoucí oddělení cestovního ruchu. Na mapě je prý jedinečné to, že ji spoluvytvářeli dobrovolníci z řad místních obyvatel a poskytli své vlastní tipy.

To ale není jediná novinka, s níž se turisté v Kutné Hoře setkají. „V infocentru nabízíme nové upomínkové předměty. Je to plátěná taška, plecháček, pohled a batůžek,“ prozradila Tivodarová.

Další, co návštěvníky Kutné Hory může zaujmout, jsou Skryté příběhy. „Jedná se o mobilní venkovní hru pro rodiny s dětmi,“ přiblížila Tivodarová. Funguje to jednoduše. Lidé si do chytrých telefonů stáhnou mobilní aplikaci, vyberou si trasu městem, na níž jsou různá zastavení, kde rodiny řeší drobné úkoly a dozvídají se zajímavosti. „V Kutné Hoře jsou vytvořené dvě trasy,“ spočítala Tivodarová.

Od loňského roku se lidé mohou vydat na vycházku se Santinim v Sedlci. Letos je vytvořena trasa v centru města a příběh se točí kolem čokoládovny.

Na Skrytý příběh se těší také v Ratajích nad Sázavou. „Trasa by měla být v mobilní aplikaci hotová v průběhu měsíce,“ prozradil starosta městyse Luboš Kubát. O oblast v okolí Ratají nad Sázavou je nyní zvýšený zájem. Odehrává se tu totiž děj počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, která byla na trh uvedena počátkem letošního roku. „Už týden po vydání hry sem přijížděli turisté,“ prozradil starosta Ratají. A jejich zájem prý stále neutichá. „Lidé se často prochází okolní krajinou, kterou z hry znají, “ doplnil. Zajímají se ale také o hrad, který lze navštívit i ve virtuálním světě. „Jeden z návštěvníků přišel s tím, že se jde na hrad podívat, protože tam ve hře strávil noc,“ popsal Kubát.

V Ratajích si lidé nově do svého turistického deníku pořídí také vizitku, která hru připomíná. Starosta také prozradil, že se starosty okolních obcí v Posázaví, jako jsou Sázava, Úžice, Stříbrná Skalice nebo Ledečko, se chystá jednání o tom, zda by byla vůle a finance připravit společný projekt založený na této hře. Nápady prý nějaké jsou, ale ty zatím neprozradil.

I v Čáslavi se na návštěvníky přijíždějící do města připravili. V dubnu letošního roku tu otevřeli zrekonstruované informační centrum, jehož služby v loňském roce vyhledalo přes dvacet čtyři tisíc lidí. „Středisko je nyní vybavené moderními technologiemi, které poskytnou větší komfort při hledání potřebných informací,“ vysvětlila Zdeňka Nezbedová z čáslavského městského úřadu.

Nejen návštěvníci, ale i domácí pak jistě ocení nové internetové stránky města. Ty jsou však zatím v přípravné fázi. „Nedávno byla také zprovozněna ubytovací část hotelu Grand na Žižkově náměstí, která turistům nabízí přespání v pohodlí moderně vybavených pokojů,“ doplnila Nezbedová. A Městské muzeum připravilo novou expozici s ozvučeným historickým modelem města.

Na novou interaktivní expozici pak lákají také ve Zruči nad Sázavou. Pojmenována je Příběh řeky Sázavy. „Otevřená je od května a lidem tu jsou připomenuta například zapomenutá řemesla jako vorař, ledař či hamerník,“ prozradila Lucie Vadinská z informačního centra.

Svůj sortiment pak rozšířilo informační centrum v Uhlířských Janovicích. „Nově nabízíme štítky na hole s motivem našeho kostela. Po nich byla velká poptávka,“ sdělili v informačním centru.