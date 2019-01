Kutná Hora – Radostnou zprávu se v nedávné době dozvěděl Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora. Středočeský kraj se rozhodl jim poskytnout tolik vytouženou dotaci na obnovu historických teras a schodů kutnohorské vinice, nacházející se na svahu přímo pod dominantou Kutné Hory – chrámem sv. Barbory.

Ilustrační foto: Víno z kutnohorské vinice | Foto: archiv Deníku

„Pozemek, na kterém se nachází kutnohorské vinice máme pronajatý od města. Vinice je jedna z dominant města, nabízí se již při pohledu na chrám sv. Barbory od řeky. Kromě obnovy historických teras bychom zde rádi vystavěli naučnou vinařskou stezku," prozradil ředitel Vinných sklepů Kutná Hora Lukáš Rudolfský.

Stezka představí dávné odrůdy

Tato nová vinařská stezka by měla návštěvníkům představit především nejrůznější odrůdy vín, mezi nimi i ty staré, jejichž tradice spadá až do dávného středověku, ale s postupem let se zde přestaly pěstovat. „Obnovit chceme pěstování Rulandského modrého nebo Tramínu bílého, dále zde návštěvníci naleznou také Chrupku bílou a červenou nebo odrůdu Sauvignonu. Zároveň zde budou probíhat ukázky způsobu vedení," popsal svůj záměr Lukáš Rudolfský.

Ředitel Vinných sklepů Kutná Hora nyní již čeká pouze na písemné rozhodnutí a potvrzení dotace. „Celkový rozpočet na tento projekt tvoří více než milion korun, což nejsme schopni dát sami ze své kapsy, dotace byla tedy nutností. Zažádali jsme o nejvyšší možnou částku kolem půl milionu korun a mám potvrzeno, že se nám podařilo tuto sumu získat v plné výši," sdělil dále Lukáš Rudolfský. Pokud vše půjde bez problémů, celý projekt obnovy historických teras a vinařská naučná stezka by měl být hotový do konce letošního roku, případně dokončen v roce příštím.

Ve spolupráci s Burgundskem

Obnovou historických teras však plány zaměstnanců Vinných sklepů Kutná Hora nekončí. „Máme v plánu realizaci dalšího projektu, v jehož rámci bychom vinařskou stezku rádi rozšířili a zavedli na Kaňk," uvedl dále ředitel Vinných sklepů Kutná Hora. Zde na Kanku by měla vyrůst vinice kolo, která už v dnešní době není téměř ke spatření. Na její realizaci by se měla podílet škola z Burgundska, se kterou by Kutná Hora ráda navázala spolupráci. „Kraj má s touto školou navázanou spolupráci. Rádi bychom takto propojili Burgundsko s Kutnou Horou," informoval Lukáš Rudolfský.

Po horizontu vinice na Kaňku by opět měla vést vinařská naučná stezka, která by pokračovala až na Šipší. „Máme v plánu zde vytvořit také jakési muzeum klonů odrůdy Rulandské modré. Je to odrůda, jejíž tradici zde už kdysi zavedl místní řád cisterciáků," dodal ředitel Vinných sklepů Kutná Hora.

Lukáš Rudolfský věří, že se mu ve spolupráci s dalšími nadšenými vinaři podaří obnovit tuto tradici v Kutné Hoře a tím i určitým způsobem přispět k propagaci Kutné Hory i z tohoto hlediska. „Nyní se pokusíme ještě oslovit další investory, aby se nám podařilo získat další finance pro realizaci projektu," řekl závěrem Lukáš Rudolfský, ředitel Vinných sklepů Kutná Hora.