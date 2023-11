Nové mlýny: Je to krásný, ale postavte to jinde, myslí si lidé z Pobřežní ulice

/FOTO, VIDEO/ V Dačického domě v Kutné Hoře odstartovala v úterý 14. listopadu výstava k architektonické soutěži o budoucí podobě Nových mlýnů v Pobřežní ulici. Zatímco vítězný návrh z dílny architektonického studia Malý Chmel nadchnul do jednoho všechny členy odborné poroty, u lidí bydlících v sousedství vzbuzuje spíše rozpaky. „Je to krásný, ale postavte to jinde,“ zaznívalo v sále ze strany přihlížejících.

Vernisáž výstavy k architektonické soutěži na budoucí podobu Nových mlýnů v Kutné Hoře | Video: Jana Adamová