Podoba místa, které má pro mnoho obyvatel Kutné Hory svou nesmazatelnou nostalgii, by ale nemusela zmizet ze světa úplně. Jak potvrdila místostarostka Silvia Doušová, na městě se uskutečnily schůzky s investorem, který by se měl v místě Nových mlýnů pustit do bytové výstavby. Většina objektů je určená k demolici, zachovat se má původní podloubí.

Video, foto: U Tří pávů zahrála kapela Trampoty

„Viděli jsme záměr, jak by místo mělo po výstavbě bytů vypadat. Práce by měly probíhat pod dohledem památkářů a zachovat vzhled, jak stavby vypadaly původně. Investor zároveň avizoval, že chce uspořádat architektonickou soutěž. Mohl by to být zajímavý projekt,“ uvedla místostarostka.

V souvislosti se snahou o zachování podloubí je ale otázkou, kolik demoliční práce odhalí problémů, které nejsou vidět na první pohled a mohou se na statice budov podepsat.

Hodně překvapení jistě přinesou i hluboké sklepy, které jsou součástí objektu a možná dokonce vzácnější, než to nad povrchem.

„Za mě dobře, že se s objektem začne něco dělat. Je to krásný, ale nebezpečný objekt. Místu to může jedině prospět,“ poznamenala místostarostka.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Uzavření průjezdu a průchodu kolem Nových mlýnů je povoleno do června příštího roku. Objízdná trasa není stanovena.

Nové mlýny je pojmenování, které objekt nese dnes. Říká či říkalo se mu ale také Komoráčovský mlýn, Miránkovský mlýn nebo Josefyho mlýn. Prvním majitelem mlýna se v historických pramenech uvádí Sedlecký klášter, který jej pronajímal. Mlýn je zmiňován už na začátku 15. století. V provozu byl do konce 2. světové války.