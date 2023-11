V Dačického domě v Kutné Hoře bude v úterý 14. listopadu ve 14 hodin zahájena výstava k architektonické soutěži o budoucí podobě Nových mlýnů v Pobřežní ulici.

Demolice Nových mlýnů (Komoráčovský a Miránskovský) v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Jana Martinková

Investor ve spolupráci s vedením města Kutná Hora představí veřejnosti jak průběh samotné soutěže, tak jednotlivé návrhy šesti nejúspěšnějších týmů, včetně toho vítězného, jehož autorem jsou architekti z ateliéru Malý Chmel. Výstava pak potrvá až do 26. listopadu a navštívit ji bude možné každý den od 10 – 18 hodin.

Architektonickou soutěž, která by rozhodla o budoucím vzhledu místa, kde ještě před rokem stála ruina monumentálního mlýna z 15. století, připravoval investor víc než rok. Přihlásilo se do ní celkem 36 architektonických kanceláří z celé republiky, ze kterých ale konkrétní zadání dostalo už jen šest týmů. Tyto soutěžní týmy pak měly tři měsíce na to zpracovat studii rezidenčního komplexu pro trvalé nebo nájemní bydlení. Posuzovala je porota, ve které zasedli nejen nezávislí špičkoví odborníci, ale i zástupci města a národního památkového ústavu.