Developer postaví nové retailové centrum v původní městské zástavbě Zruče nad Sázavou v ulici 1. Máje, která slouží převážně ke komerčním účelům. Spolu s ním tam vznikne devatenáct nových parkovacích stání, jež by měla společně se stávajícími místy vytvořit dostatečnou parkovací kapacitu pro budoucí zákazníky centra.

Připomněli si slavného rodáka Josefa Svobodu

V těchto dnech měla byt ke 100. výročí narození zahájena v Čáslavi výstava známého rodáka, světově uznávaného scénografa Josefa Svobodu. Inovativní umělec a pedagog výrazně ovlivnil výpravy pro inscenace po celém světě a jako první na světě použil v představení, konkrétně u Mozartovy Kouzelné flétny v Mnichově, laser. Jelikož vládou nařízená omezení proti šíření koronaviru způsobila přesunutí výstavy na pozdější termín, město si aspoň symbolicky zmínkou na sociální síti Facebook připomenulo tuto významnou osobnost světového umění.

Novodvorští hasiči získali nové dýchací přístroje

Bezpečněji a více v pohodě se mohou odteď cítit při zásahu novodvorští dobrovolní hasiči. Podařilo se jim získat do své výzbroje další výbavu. Středočeský kraj jim schválil dotace na obnovu osobních ochranných prostředků ve výši 142 500 korun. V této sumě byly objednány a dodány nové, modernější dýchací přístroje pro čtyři členy sboru. Po vyřízení administračních formalit budou zařazeny do výjezdu a uloženy do hasičského vozidla.

V Budíně přestavěli autobusovou zastávku

Do obnovy autobusové zastávky se pustilo město v čáslavském Budíně. Jelikož už nesplňovala zákonem dané normy a vyhlášky, nevyhovující stav bylo třeba co nejdřív dořešit. Celkové náklady činily kolem 110 tisíc a město je uhradilo z vlastního rozpočtu. Přestavba zahrnovala i přesunutí zastávky výš, na místo, kde předtím stály kontejnery.