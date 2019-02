Kutná Hora 22. října (ČTK) – Nové vedení Kutné Hory se nebrání spolupráci s investorem, který chtěl ve městě postavit a provozovat sportovní halu. Kvůli změně ve vedení radnice od projektu za 60 až 70 milionů korun ustoupil.

Vizualizace sportovní haly Kamenná stezka | Foto: architektonická studie

Nově vzniklá koalice je připravena s ním jednat o dalších možnostech výstavby haly, stojí v prohlášení, které dnes ČTK zaslala pravděpodobná budoucí místostarostka a volební jednička ČSSD Zuzana Moravčíková. Většinový vlastník investorské společnosti Královopolská RIA Roman Němec uvedl, že případná jednání se zástupci města nezavrhuje. Na možnosti investování v Kutné Hoře se ale dívá skepticky.

„Já se samozřejmě ve městě, ve kterém žiju, nebojím investovat a cokoliv dělat, protože k němu mám vztah nejen jako podnikatel," podotkl Němec. Na druhou stranu se ale obává o osud případné investice kvůli některým členům rady, kteří u něj nevzbuzují důvěru. Odrazuje ho i to, že od zástupců nové koalice slyšel rozdílné názory na to, kde by sportoviště mělo stát.

Moravčíková v prohlášení, pod nímž je podepsán i lídr Kutnohorské změny a pravděpodobný budoucí starosta Martin Starý, uvítala, že se investor nakonec nepřihlásil do druhého kola výběrového řízení vypsaného dosavadním vedením radnice. Tím podle ní nové koalici uvolnil ruce. „Zrušení veřejné zakázky by bylo totiž obtížné. Nicméně jsme připraveni s panem Němcem, kterého si velice vážím, jednat i o dalších alternativách výstavby haly," uvedla Moravčíková. Starý přitom v úterý řekl, že výstavba sportoviště by se měla financovat z dotací a úvěru a vlastníkem by mělo být město.

Podle Moravčíkové se nové vedení nebrání jakékoli spolupráci s Němcem. „Pokud by měl zájem pomoci nám s rozvojem průmyslových zón a vytvořením nových pracovních míst, budeme mu za to vděčni," dodala.

Hala, kterou by využívaly školy a sportovní oddíly, měla vzniknout u Základní školy Kamenná stezka. Novému vedení se to nelíbí, poukazuje na to, že by tam nebylo téměř vůbec možné parkovat.

Soutěž na výstavbu se musela opakovat. Přihlásila se do ní totiž jen Královopolská RIA. Ve druhém kole stačil jediný uchazeč, firma si ale investici rozmyslela. Do druhého kola tak nebyla doručena žádná nabídka.

Uskupení Kutnohorská změna v čele se Starým, které v komunálních volbách skončilo na druhém místě, vytvořilo koalici s ANO a ČSSD. Kromě Starého a Moravčíkové bude v užším vedení města ještě lídr ANO Josef Viktora coby další místostarosta. Šance pro Kutnou Horu dosavadního starosty Iva Šance, jež volby s těsným náskokem vyhrála, tak ve vedení města dál nebude.