Kutná Hora - Novou ředitelkou Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře je od pátku 1. února Andrea Melechová Ruthová, která na škole doposud působila jako učitelka. Funkci bude zastávat dočasně po dobu, kdy bude dosavadní ředitel školy Vít Šnajdr (Piráti) ve funkci uvolněného místostarosty Kutné Hory. Do ní ho městští zastupitelé zvolili po říjnových komunálních volbách v listopadu loňského roku.

V ředitelně Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře: Vít Šnajdr a Andrea Melechová Ruthová. | Foto: Anna Šnajdrová

Od té doby byla situace poněkud komplikovaná, a to především proto, že ji žádným způsobem způsobem neřeší zákon. Zřizovatel, v tomto případě město Kutná Hora, totiž nemohlo na pozici nového ředitele základní školy vyhlásit konkurz. To totiž zřizovatel může učinit jen v případě, že by dosavadní ředitel podal výpověď. V opačném případě konkurz vypsat nemůže, neboť daná škola ředitele má.

„Já jsem pouze uvolněný do funkce místostarosty. Nemohl tak být vyhlášen konkurz, protože by škola měla dva ředitele. Jmenuji svého nástupce a pověřím ho vedením školy. S platností od 1. února to je Andrea Melechová Ruthová,“ popsal Vít Šnajdr, který v době úřadování v místostarostovském křesle nastoupí ve škole takzvanou překážku v práci. Podle školského zákona se navíc prodlužuje šestileté funkční období ředitele, a sice o dobu, po kterou je ředitel uvolněn pro výkon veřejné funkce.

Vít Šnajdr krátce po svém zvolení do funkce místostarosty „šokoval“ kutnohorskou veřejnost. Nejenže se rozhodl posílat ředitelský plat na dobročinné účely až do doby, než předá školní agendu svému nástupci, současně také zveřejnil svoje majetkové poměry.