Novou zbrojnici využijí ještě letos

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ – Zájemci o přehlednou mapu s pamětihodnými místy v regionu, o novinky na středočeských památkách, a především o návrhy tras vhodných k výletům na kolech. To byli návštěvníci, kteří se od čtvrtka do neděle nejčastěji zastavovali u středočeského stánku na Výstavišti v pražských Holešovicích, kde se konal tradiční veletrh cestovního ruchu Holiday World. Přímo na místě to Deníku řekla projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu Zuzana Janetzká.