Kutnohorsko – Také na Kutnohorsku oslaví lidé příchod nového roku aktivně. Vyberou si všichni, kdo mají rádi procházky, i ti, kdo čas rádi tráví aktivněji, než pouhou chůzí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Již popáté si svou kondici prověří běžci, kteří se vydají na trasu vedoucí na vrch Vysoká. Sejdou se na Nový rok v Suchdole u Kovárny hodinu před polednem. Tento výběh je vhodný i pro děti. V pravé poledne si potom účastníci běhu i s ostatními „neběžci“ v cíli slavnostně připijí a společně přivítají nadcházející rok 2019.

Ti, kdo upřednostňují raději chůzi, mají možnost se vydat na okruh, který odstartuje v Křeseticích ve 13.30 hodin u sokolovny. Odtud se účastníci pochodu vydají přes obce Chrást, Úmonín a Bykáň do Krupé, odkud se vrátí zase zpátky do Křesetic. Na trase pro ně bude připraveno občerstvení ve formě svařeného vína a čaje, proto by si chodci neměli zapomenout přibalit na cestu hrneček.

Novoroční výstup organizuje také kutnohorský odbor Zeměpisného a vlastivědného sdružení. Jeho účastníci se sejdou ve 13 hodin u Billy, odkud se vydají na Kaňkovské vrchy. Výšlap zakončí posezením v Havířské boudě, kde se zahřejí a doplní vydanou energii.

A na Kaňk zamíří také cyklisté. Novoroční vyjížďku cyklisté odstartují ve 13 hodin ve Svaté Kateřině. Na Kaňku u rozhledny je plánovaná mezizastávka, kde si připijí k novému roku a odtud se vrátí zase zpět. Cyklisté se hodlají projet za každého počasí.

Projdou se i Kácovští, ale už na silvestra. Vyšlápnou si schody na Vyhlídku, kde se jim za vynaložené úsilí otevře krásný pohled do okolí. Ti, kdo tu budou ve 14 hodin, se navíc spolu s ostatními zvěční na společné fotografii.