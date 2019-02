Kutná Hora - Krušný příští rok čeká všechny obyvatele Kutné Hory. Minimálně automobilisty. Ti budou tlouct čelem do volantu. Chystá se totiž celá řada rozsáhlých rekonstrukcí hlavních silničních tepen. A k tomu přibudou první etapy výstavby zádlažby historického jádra.

Přestavba křižovatky ulic Česká a Na Valech v Kutné Hoře je v plném proudu. Další silniční stavby ve městě, plánované na příští rok, budou svým rozsahem mnohem větší. | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

Zastupitelé dostali již nyní od místostarosty Václava Vančury za úkol, aby občany systematicky uklidňovali. „Lidé jsou kvůli stavbám dost naštvaní a v příštím roce budou určitě ještě víc. Měli bychom obrušovat hrany a tlumit napětí, které složitá situace v dopravě mezi obyvateli vyvolá,“ vzal si slovo Vančura.

Dvě velké stavby zahltí dopravu

Kutnohorští motoristé jsou však podle prvních ohlasů smířliví. „Bude to na houby, ale co s tím naděláte. Projíždět Kutnou Horou je už tak hrůza, třeba se to potom zlepší,“ pokrčil rameny Michal a rozjel se směrem k nemocnici. Pokud by se vydal v opačném směru po ulici Na Valech, projel by hned dvěma místy, kde jsou v plánu velké stavební akce Ředitelství silnic a dálnic ČR. První z nich je již na stránkách Kutnohorského deníku několikrát zmiňovaná přestavba křižovatky U Krupičků. „Stavět začneme na jaře. V zimních měsících přistoupíme určitě nejdříve k plánované demolici,“ zběžně upřesnil termíny stavby Karel Přibyl z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Situaci teď staviteli komplikuje také vlastník jedné z parcel, bez které se nový kruhový objezd neobejde. Jak jsme již dříve informovali, musí se dotyčný majitel připravit i na možnost, že bude vyvlastněn. A podle aktuálních informací je nepopulární akt, díky panující nedohodě, velmi reálný.

Na jaře se tak U Krupičků motoristé zařadí do kolony a počkají na světelný signál, který jim povolí jednosměrný průjezd staveništěm. A vyhnout se tomuto místu zřejmě nebude kudy. Jádro města totiž začne pokrývat historická dlažba.

Třešničkou na pomyslném kutnohorském dortu může být stavba nového nadjezdu před Malínem. Podle slov Karla Přibyla na něj sice ještě nejsou vyčleněny peníze, ale projekt je již hotov. Starý most zbourají a postaví nový. Nutné objížďky by byly noční můrou mužů a žen za volantem. Čeká je náročná sezona, ale pochopení je na místě. Opravy jsou nezbytné.