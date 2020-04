ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Našim cílem bylo hned od začátku vyhlášení nouzového stavu, a to bych ráda zdůraznila, poskytovat služby pouze pro kutnohorské bezdomovce. Mnohá města zavřela služby pro lidi bez domova a tak je na nás velký tlak z okolních měst poskytovat služby pro lidi, kteří by k nám do služby přijeli. To je pro nás zcela nepřijatelné vzhledem k našemu nastavenému cíli a také k současně nastavené kapacitě služeb,“ řekla na úvod vedoucí střediska Atrium Oblastní charity Kutná Hora Slávka Kunášková.

Podle ní došlo ještě před vyhlášením nouzového stavu na území ČR v Oblastní charitě ve službách pro lidi bez domova k přísným hygienickým opatřením směrem ke klientům a zaměstnancům služeb. Služby pro lidi bez domova jsou nyní k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Konkrétně se jedná o službu nízkoprahového denního centra, kde lidé bez domova mohou vykonávat osobní hygienu a dostanou potravinovou pomoc. Všem klientům je po vstupu do zařízení měřena bezdotykově teplota, na ruce dostanou dezinfekční gel a čistou roušku. Při odchodu dostanou náhradní roušky, případně rukavice a gel na ruce.

Nízkoprahové denní centrum je otevřeno od 7.00 do 19.00 hodin. Na tuto službu navazuje služba noclehárny pro muže (od 19.00 do 7.00 hodin). Noclehárna má kapacitu 12 lůžek. V současné době je ale kapacita noclehárny snížena na 6 lůžek. Lůžka jsou rozestavěna v dostatečném rozestupu a kapacita noclehárny stačí.

Počet lidí bez domova, kteří využívají služeb kutnohorské charity je nyní mezi 6 a 10 osobami. S ostatními klienty jsou zaměstnanci v telefonickém kontaktu nebo v rámci terénní práce v osobním kontaktu.

Místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu) ocenila vstřícné kroky ze strany charity, která umožnila lidem bez domova trávit čas ve vyhrazených prostorách po celých čtyřiadvacet hodin, ačkoliv předtím byly přes den uzavřené. "Zamezí se tak nežádoucímu pohybu těchto lidí po městě a třeba i bez roušky," řekla místostarostka.

Slávka Kunášková zase vyzdvihla spolupráci sponzorů. „Jsem vděčná za sponzory, kteří nám pomohli: dodavatel obědů, který vaří a rozváží obědy našim zaměstnancům se nabídl, že bude zdarma vařit obědy pro bezdomovce. Další sponzor daroval televizi, lidé šijí roušky. To je pro nás velká pomoc. Chtěla bych pochválit samotné bezdomovce - pobývají 24 hodin v prostoru služeb pro lidi bez domova v Trebišovské ulici a dodržují nastavený režim. Zapojují se do každodenního úklidu, sledují televizi, provozují drobné rukodělné činnosti, včera sázeli rajčata do kelímků, vyjdou ven na přilehlou terasu. Jednou za den se vypraví jeden z nich pro drobné nákupy – pečivo, cigaret. Alkohol je přísně zakázán,“ popsala současné dny Slávka Kunášková.

Poděkování patří podle Slávky Kunáškové zaměstnancům za to, že svoji práci vykonávají v této nelehké době s velkým nasazením a optimismem. Zaměstnanci se hned od začátku zapojili do šití roušek a tak nevznikla situace, že by základních ochranných prostředků byl nedostatek. Zaměstnanci i klienti mají dostatek roušek, jednorázových rukavic, desinfekce na ruce i povrchy.

„Jestli může veřejnost nějak přispět v současné situaci lidem bez domova v Kutné Hoře? Držme si palce, ať lidé bez domova vydrží dodržovat stanovená pravidla a budou se chovat zodpovědně,“ uzavřela Slávka Kunášková.