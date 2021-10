Do parlamentu se ale chystá i krajně pravicové hnutí Aliance národních sil. Z Kutnohorska má celkem čtyři zástupce. Mezi dalšími stranami nechybí Trikolora, Svobodní a Soukromníci, Hnutí Prameny, Koruna Česká či Otevřeme Česko normálnímu životu.

U SPD je nejvýše na kandidátce s číslem 5 Antonín Dušek z Malešova, u KSČM je to s číslem 3 Jan Klán. Ten už byl v letech 2010 až 2017 poslancem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.