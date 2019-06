Město od něj ustoupilo poté, co se do poptávkového řízení přihlásili čtyři zájemci. „Nakonec jsme se rozhodli neschválit přímý prodej a schválili jsme dražbu.V ní ale nebude rozhodující jen cena, ale také záměr,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). Paradoxně ale právě tento krok může způsobit budoucí komplikace.

„Samozřejmě plně respektujeme rozhodnutí města prodat objekt veřejných toalet formou výběrového řízení. Na druhou stranu vnímáme, že je nezbytně nutné toalety v Zámecké ulici nadále udržet, a to s ohledem na neustále narůstající zájem ze strany návštěvníků o obě námi spravované památky. V případě, že by objekt koupil někdo jiný a toalety zrušil, znamenalo by to problém pro všechny zúčastněné strany – tedy návštěvníky, občany Zámecké ulice, potažmo Sedlce, město Kutná Hora i nás,“ uvedla ředitelka organizační složky farnosti Radka Krejčí s tím, že doufá, že záměr bude ve výběrovém řízení klíčovým kritériem při rozhodování.

„My jsme naši nabídku městu učinili, jakož jsme se i zavázali, že toalety zmodernizujeme, rozšíříme a budeme dlouhodobě provozovat tak svědomitě, jak jsme to dělali doteď,“ dodala Krejčí.