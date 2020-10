O titul Alej roku 2020 bojuje také ta v Potěhách

Už brzy skončí nominace v soutěži Alej roku 2020. V desátém ročníku soutěžní ankety spolku Arnika o titul zabojuje i březová alej U Nového rybníčka v Potěhách. Do ankety je zatím přihlášeno 85 stromořadí z celé republiky. Soutěžní nominace a fotografie je možné zasílat na www.alejroku.cz už jen do úterý 27. října do 12 hodin.

U Nového rybníčka v Potěhách (březová): Potěhy. | Foto: Anna Doležálková