Do pětadvacátého ročníku soutěže se obec z kutnohorského okresu přihlásila po několikaleté pauze, v minulosti zástupci městysů a obcí chyběli. Naposledy se soutěže zúčastnil v roce 2016 Kácov, kdy získal modrou stuhu za společenský život, o rok dříve získal cenu za spolupráci s místními podnikateli.

Městys Suchdol je v soutěži nováčkem. „Samozřejmě, že máme ambice v soutěži uspět, jinak bychom do toho nešli. Hlavní motivace to pro nás ale nebyla,“ uvedla starostka Suchdola Jana Rychlíková a pokračovala. „Chtěli jsme především ukázat, co všechno se nám v Suchdole i obcích v našem správním území podařilo vybudovat a také to, jaká sounáležitost naše obyvatele spojuje. Žije se nám tu myslím dobře.“

Celostátní kolo se uskuteční první zářijový týden, celkový vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2019“ bude vyhlášen v sobotu 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

„Jsem velmi ráda, že se našlo tolik statečných obcí, které si udělaly čas v této hektické době, a rozhodly se prezentovat svou obec, své místo pro život,“ řekla k soutěži ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.