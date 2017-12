O vánoční stromky se postará svoz

Kutná Hora - Vánoce jsou za námi a většina lidí bude už za pá dní odstrojovat vánoční strom. Mnozí řeší ryze praktickou otázku: Kam s ním? V Kutné Hoře tento problém vyřeší svozy.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační fotoFoto: Deník / Šimková Romana

„Bude je zajišťovat stejně jako v loňském roce společnost MVE PLUS,“ uvedla referentka technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Kateřina Hladíková. Svozy se uskuteční v pondělí 8. a 15. ledna. „Dovolujeme si požádat občany, aby odkládali stromky na travnatou plochu vedle kontejnerových stanovišť. Není potřeba stromek rozřezávat, nebo dokonce vkládat přímo do popelnice,“ doplnila Hladíková.

Na stromku by ale neměly zůstat žádné ozdoby, háčky nebo elektrické svíčky. Mimo svoz mohou občané odnášet stromky i do sběrného dvora nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích. Pokud ale mají vlastní zahradu, stačí větve rozlámat a přidat ke kompostu získají tak kvalitní hnojivo.