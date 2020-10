Starostové obcí na Kutnohorsku, které se nacházejí v rekreačních oblastech, se shodují na jednom: „Ať chataři přijedou, ale ať dodržují pravidla.“

„Moc to neřešíme, určité obavy samozřejmě máme, ale nikomu přece nemůžeme zakázat, aby přijel na svou chatu. Na druhou stranu, pokud chataři přijedou, měli by být k místním ohleduplní a nechodit mezi ně. My také dodržujeme pravidla a prakticky nikam nechodíme,“ uvedla Nikola Novotná, starostka Ledečka, které je díky řece Sázavě vyhledávaným rekreačním místem.

Podobně vidí situaci i Miroslav Ptáček, starosta Červených Janovic, kam spadá rekreační osada Katlov. „Na jaře se to neobešlo bez emocí. Snažil jsem se chránit náš obchod, aby ho nezavřeli, protože pak by místní neměli kde nakupovat. Teď už to ne-řeším, každý člověk by měl být soudný a používat zdravý rozum,“ uvedl starosta s tím, že v tom, aby lidé přijeli na své chaty, problém nevidí. Měli by ale zůstávat na svých pozemcích a vyrážet nejvýš na procházky do lesa.

Chatařů by mohlo v chladnějším podzimním počasí přijet méně, než ve volných dnech v době první koronavirové vlny. „Těžko říct, jaro bylo z tohoto pohledu samozřejmě atraktivnější, na druhou stranu chápu, že než sedět zavřený v bytě, vyrazí člověk raději na chatu i teď na podzim,“ poznamenal Miroslav Ptáček.

V rekreační oblasti Zbýšov tomu ale bude zřejmě naopak. „Lidé nemají chaty tak dobře vytápěné, takže teď spíš odjíždějí. Nyní tu máme jen několik rekreantů,“ uvedla zbýšovská starostka Květa Němcová. Na jaře se prý chodili chataři na obecní úřad sami hlásit, že budou ve svých rekreačních objektech pobývat. „Byla ale jiná situace, v obci jsme neměli jediného nemocného, teď jich tu pár je,“ dodala Němcová.



Podle starostů až následující dny ukážou, jak se bude situace vyvíjet. Jde podle nich především o vzájemnou ohleduplnost, zejména ke starším obyvatelům, které je třeba nejen chránit, ale respektovat i to, že mohou mít v současné situaci strach.