Jeho jmenovec zase přišel s protinávrhem, který se týkal vinice pod Barborou. „Nejsem úplně ztotožněn s tím, že bychom měli přijít o vinici u Barbory. Myslím si, že by měla zůstat městu,“ uvedl Martin Suchánek (Město pro lidi) a navrhl, zda by vinice nemohla být pachtována. Tedy že by se neprodávala a Karel Schwarzenberg by na ní hospodařil v rámci pachtu.

„Já jsem s tím ze začátku také úplně srozuměna nebyla, ale když vezeme v potaz, že s panem Schwarzenbergem směňujeme pozemky, které z jeho strany mají hodnotu 38 milionů korun, tak si myslím, že s tím srozuměna jsem. Nevidím jediný investiční nebo projektový záměr ze strany města, co by se tam mělo dít jiného, než že by tam byla vinice. Proto souhlasím s tím, aby i tato vinice byla součástí prodeje,“ vysvětlila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

V kupní smlouvě podle starosty města Josefa Viktory (ANO) stojí, že na daném pozemku vždy musí být vinice a v případě jakékoliv změny má město předkupní právo zpět.

Městu se po letech podařilo do vlastnictví získat pozemky, díky kterým půjde vybudovat parkoviště u hlavního nádraží a v Sedlci, dokončit cyklostezku podél Vrchlice či řešit příjezdovou cestu k budoucímu obchodnímu domu Lidl tak, aby nebylo zatíženo sídliště Šipší a Opletalova ulice. Za pozemky v hodnotě 38 milionů korun zaplatí zhruba sedminu ceny.