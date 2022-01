Původně Hamáček vyhlásil termín mimořádných voleb již na září; tehdy společně s dalšími 13 obcemi z celé republiky, z nichž ještě čtyři byly ze středních Čech (na Kutnohorsku šlo o obec Kobylnice). Obec Petrovice I však tehdy 18. 9. volební místnost neotevřela; jako jediná. Nebylo koho volit – nikdo nekandidoval.

V Kobylnici lidé volili nové zastupitele. V Petrovicích I se nenašel kandidát

To se nyní změnilo. Podána byla jedna kandidátní listina, a to pod názvem Sdružení stávajících zastupitelů obce. Kandidovali čtyři muži a dvě ženy, všichni bezpartijní a nezávislí. Generačně se sešel věk rodičů a potomků: od 26 do 50 let (převahu má nicméně spíš větší zkušenost). Čtyři nově zvolení zastupitelé bydlí přímo v obci, dva muži pocházejí z o něco severněji položené osady Újezdec. Profesně se jedná o různorodou sestavu: dva muži jsou OSVČ, dále sestavu doplňují policista, stavební technik, administrativní pracovnice, učitelka a knihovnice.

Jelikož byla k dispozici jediná kandidátka se sedmi uchazeči o sem zastupitelských postů, dalo se očekávat předem, že volební účast zřejmě nebude omračující. Ta nakonec dosáhla hodnoty 28,86 procenta. Z 246 voličů dorazilo do volební místnosti 71; svůj hlas z nich odevzdalo 70.

Mimořádné volby zažily Petrovice I také loni 20. března. Tehdy byl zájem občanů výraznější: odevzdat hlas přišlo 61,94 procenta občanů s oprávněním volit (konkrétně 153). Události se však vyvinuly tak, že bylo třeba volit znovu. Tehdy v březnu voliči vybírali ze dvou sedmičlenných kandidátních listin; v obou případech šlo o sdružení nezávislých kandidátů. Sdružení Pro rozvoj obce získalo čtyři mandáty a sdružení Dobrá adresa zbývající tři. Z tehdejší sestavy, zahrnující tři muže a čtyři ženy, se v té nynější opakují jména Jana Červinky (39), Martina Dolejšího (50) a Aleny Kohoutové Pavláskové (26); všichni byli loni ze sdružení Pro rozvoj obce.