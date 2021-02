Oblastní charita sčítá první výsledky Tříkrálové sbírky

Oblastní charita Kutná Hora sčítá výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. V neděli 24. ledna totiž skončila sbírka do statických pokladniček. Do ní lidé přispěli téměř 300 tisíc korun. Nejštědřejší byli lidé v Kutné Hoře, kde celkem do 30 pokladniček přispěli částkou 93 688 korun.

Foto: Deník / Karel Pech

Statické pokladničky na různých místech v jednotlivých obcích ale nebyly jedinou formou, kterou mohli dárci věnovat libovolný finanční dar. Současně lidé přispívali také do on-line sbírky, která prozatím vynesla 101 917 korun. Celkem tak dárci kutnohorské charitě přispěli částkou 393 928 korun. Není to ale částka konečná, v rámci on-line koledy mohou lidé přispívat až do konce dubna. VIDEO: Kde schovat bagr? Ukradené stroje zloději ukryli pod větvemi v lese Přečíst článek › Výtěžek letošní sbírky poputuje například na nákup osobního automobilu pro terénní programy středisek Atrium a Racek, které působí v Kutné Hoře a okolí, provoz dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do nemocnic a zařízení sociální péče v Kutné Hoře a Čáslavi či aktivity Rodinného centra Kopretina, vzdělávací kurzy, doučování, a příměstské tábory.