OBRAZEM: Bitevníky z Čáslavi budou po tři dny létat také uprostřed noci

Hluk startujících a přistávajících letadel mohou od úterka 19. července do čtvrtka ve večerních hodinách a pak až hluboko do noci zaznamenávat lidé žijící v některých částech kutnohorského okresu. Plyne to z informací 21. základny taktického letectva zvané Zvolenská u Čáslavi, která ohlásila plánovaný noční výcvik pilotů podzvukouvých proudových bitevníků L-159 Alca.

Podzvukový letoun L-159 ALCA patří do výbavy 21. základny taktického letectva v Čáslavi. | Foto: Deník/Michal Bílek