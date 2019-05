Cvičení ve vodě pak doporučují i lékaři po některých operacích. Plavání je totiž nejšetrnější sport pro srdce a klouby.

„Vzhledem k tomu, že odpor vody je dvanáctkrát vyšší než odpor vzduchu, budují se ve vodě svaly kolem páteře a kloubů, například kolen a ramenou, které jsou ve vodě nadlehčovány,“ vysvětluje Karla Fialová a doporučuje podporu doplňkem stravy s obsahem kolagenu, který zpomaluje úbytek kloubní chrupavky.

Cvičení je koncipováno tak, aby si cvičící protáhli, uvolnili a posílili svaly. Pro cvičící je to také zábava, protože rytmus jim udává puštěná hudba.

Plavci se scházeli každou středu dopoledne na plaveckém bazénu v Kutné Hoře. Od 23. května se rozvrh mění a lekce se konají ve čtvrtek od 13.30 do 14.30 hodin. Výjimkou je čtvrtek 30. května, kdy se lekce ruší, a to kvůli plánované odstávce elektrického proudu. Poté se ve cvičení bude pokračovat až do konce června.