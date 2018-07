OBRAZEM: Dakarský speciál našel nový domov v malínské hasičárně

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 20 000 Kč

Účetní všeobecní Všeobecná účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do našeho týmu hledáme novou posilu., Náplň práce:, pořizování došlých faktur, pořizování zahraničních faktur, intrastat, cestovní příkazy,vedení pokladny, účtovaní bank a leasingů, zadávaní obchodních partnerů do systému, zaúčtovaní mezd., Nabízíme práci v prosperující společnosti, práci v příjemném prostředí, mladý kolektiv, 25 dní dovolené, stravenky, příspěvek na závodní stravování., Požadujeme středoškolské vzdělání ekonomického směru, praxe výhodou (není podmínkou), práce vhodná i pro absolventy (zaučíme Vás).. Pracoviště: Less & timber, a.s., Chrudimská, č.p. 1882, 286 01 Čáslav. Informace: Vendula Hlavová, .