OBRAZEM: Děti si užily olympijský sportovní den

Církvice - Děti a učitelky z Mateřské školy Církvice si ve čtvrtek 20. června užívaly olympijský sportovní den. Děti byly rozdělené do družstev, která byla rozlišena vlajkami různých zemí. Na úvod se zapálil olympijský oheň a pak se všichni vrhli do soutěžení. Skákali do dálky, závodili v jízdě na koloběžkách, házeli míčkem a běhali. Na závěr byli vyhlášeni vítězové a byly rozdány i odměny.

Autor: Marie Michaleová