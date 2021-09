Když jsme při testu Deníku těsně před uzavírkou počítali v odpolední špičce vozidla na I/38, projelo jich za pět minut rovných 50. V tomtéž čase jich nyní po jedné i druhé uzavírce při našem testu projelo od Kolína směrem na Hluboký Důl v pěti minutách celkem 46 plus jeden cyklista.

Tedy prakticky stejný počet s tím rozdílem, že to jako na státovce nejsou kamiony, ale všechno osobní auta, sem tam dodávka. Dobrou devizou jsou čerstvě vysekané škarpy podél silnic, kudy nyní řidiči ve zvýšené míře jezdí. Čas, který na trase stráví, se i přes zvýšenou intenzitu dopravy oproti normálu nijak neprodloužil.

Práce na silnici mezi Červenými Pečkami a Polepy by měly být hotové do konce měsíce, tedy od 1. října by už měla být komunikace normálně průjezdná a s novým povrchem. „Přes čtyřicet let tudy jezdím a tahle silnice byla vždycky strašná, nikdy se kromě záplatování neopravovala. Až teď,“ poznamenal důchodce, který pracoval jako řidič z povolání.