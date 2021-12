OBRAZEM: Dvojice mužů prodává v Kutné Hoře vánoční kapry už desítky let

Také letos najdete na parkovišti Na Valech v Kutné HOře kádě s pravými jihočeskými kapry. Pár desítek let už je tam prodávají dva místní sympatičtí chlapíci. "Poprvé jsme tady prodávali někde v roce 1993. Tehdy v porevoluční Kutné Hoře došli kapři, tak jsme zavolali do Tábora, objednali je tam a pak pro ně autem vyrazili. Od té doby to tak děláme každý rok," prozradili.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vánoční prodej ryb na parkovišti Na Valech v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Nejlepší kapry prý budou mít v kádích ve středu 22. prosince. "Jedeme pro takzvané naháče, budou moc pěkní," prozradili prodejci s tím, že na parkovišti Na Valech je lidé najdou až do čtvrtka 23. prosince. OBRAZEM: Už jsou tu! Prodej vánočních stromků u morového sloupu byl zahájen