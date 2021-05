Na začátku tohoto týdne se po dlouhých měsících vrátili do lavic i primáni a sekundáni Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. V příštím týdnu je v rámci rotační výuky vystřídají starší studenti víceletého gymnázia, terciáni a kvartáni. Zároveň je i doba přijímacích zkoušek.

Na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře se v prvním květnovém týdnu konaly přijímací zkoušky. Do lavic se také vrátili primáni a sekundáni. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Studenti sekundy se sice do školy těšili, zároveň by si ale uměli představit, že by distanční výuka pokračovala až do prázdnin. „Škola ji má tak dobře zorganizovanou, že už jsme si docela zvykli,“ shodli se studenti, kterým při prezenční výuce vadí respirátory nebo roušky, které hned v prvním dni museli mít na sobě devět hodin.