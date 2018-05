OBRAZEM: Hasiči se utkali v Žandově

Střední Čechy – Za aktivní uživatele internetu se hrdě mohou označit tři čtvrtiny Středočechů. Vlastně ještě víc; téměř čtyři pětiny. Ukazují to čerstvě zveřejněné údaje statistiků. Minimálně jednou týdně podle nich využívá internetové služby 77 procent obyvatel kraje. Velké rozdíly lze však zaznamenat podle věku. Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni a i ve věkové skupině 16–54 let dosahuje míra užívání 94 procent, podíl pravidelných uživatelů starších 55 let je zatím 46 procent.