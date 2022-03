Velká dodávka podle něho pojede do meziskladu, kde čeká kamion, který po naložení vyrazí přímo na Ukrajinu. Druhá dodávka se šesti volnými místy je pro lidi. „Na hraničním přechodu by na nás měli čekat lidé prchající před válkou, které vezmeme do Čech a v případě potřeby i u sebe ubytujeme," dodal Řehoř.