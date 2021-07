Úvodem zazněla píseň od trubačů a tím byl program zahájen. Slova se pak ujal farář ze žlebské farnosti Josef Pikhart. Kaplička byla zasvěcena svatému Hubertovi. Tento světec se narodil roku 655 v Akvitánii ve Francii a zemřel v roce 727. Podle legendy se náboženskému životu zasvětil po setkání s jelenem na honu a je proto patronem lovců a myslivců.

Proč byla kaplička postavena právě na tomto místě? „Je to z přání mého otce Václava Pipka (bývalý starosta obce Schořov - pozn. red.), který již není mezi námi. Celý život po pochůzkách po tomto revíru v lese mi vypravoval, kde se konaly lovy. Na konci lovu právě zde probíhaly výřady na tomto místě. Odsud následoval pochod za povozy, kde zvěř byla umístěna na vůz a za hudby Schořovanky, kteří též byli členové mysliveckého spolku, kráčeli průvodem do místní restaurace na poslední leč, kde probíhal dál pokračující styl zábavy. Je to také vzpomínka a památka na všechny kamarády, kteří nejsou. Tradice by se měly dodržovat,“ uvedl stavitel Vladimír Pipek.

Poté následovalo slavnostní svěcení farářem a pak byla slavnost oficiálně zakončena hudbou od trubačů. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení a příjemné posezení ve stínu uprostřed lesa.

Zdeněk Sasín ml.