Podle oslovených odborníků ze spolku Dernemark nejde v zásadě o vzácný úkaz, letos se však rozrostl do nevídané míry. „Bourovec je v tom místě už roky, ale teď jeto tedy opravdu extrémní. Byla teplá zima a to vždy přezimuje mnohem více vajíček. Je to podobné jako třeba s hraboši, také se přemnoží, když nevymrznou,“ vysvětlil Martin Starý z Denemarku.