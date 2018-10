OBRAZEM: Komunální volby na Kutnohorsku začaly

Kutnohorsko - Volební místnosti se otevřely v pátek 5. října úderem 14. hodiny. Voliči vyrazili do volebních místností napříč okresem, aby rozhodli o novém obsazení městských a obecních zastupitelstev a někde i třetiny Senátu ČR. Kutnohorský deník monitoruje dění napříč regionem a zajímavosti vám budeme postupně přinášet ve fotoreportáži.

V pátek mohou lidé v Kutné Hoře volit ve čtyřiadvaceti volebních místnostech až do 22. hodiny, druhý den od 8 do 14 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou a komise začnou hlasovací lístky sčítat. Výsledky by mohly být známé v sobotu po 18. hodině.

Nevolí se však pouze v Kutné Hoře, ale i ve všech okolních obcích. Volební místnosti tu povětšinou sídlí na obecních úřadech. Výjimkou však nejsou ani hasičské zbrojnice či knihovny.

Obecní komise se povětšinou shodují, že v první vlně po otevření místností přichází zejména senioři. Následuje útlum a lidé začínají chodit zase až k večeru, když přijedou domů z práce.

Zatímco například v Kutné Hoře není vůbec jasné, jaké výsledky se dají očekávat, jinde by se dalo s nadsázkou říci, že se jedná o volby spíše jen tak pro formu. Je tomu tak kupříkladu v obci Krchleby, kde se na volebních lístcích objevilo sedm kandidátů, kteří mají obsadit sedm míst v zastupitelstvu.

Žádné velké překvapení se tu tak očekávat nedá. Podle místních se však nejedná o nic výjimečného. Komunální volby tu prý pokaždé probíhají v podobném duchu a situace ilustruje jen to, že se v obci žije poklidně bez závažnějších konfliktů.

Stejná situace nastala také v obci Žáky. Tady se situace oproti posledním komunálním volbám změnila, tehdy se proti sobě postavila dvě uskupení dohromady s deseti kandidáty.

Odstoupení kandidáta

V Kutné Hoře naproti tomu o přízeň voličů bojuje dvanáct politický stran a uskupení. Lidé tak vybírají z 324 možných kandidátů, protože všechny přihlášené kandidátní listiny mají maximální možný počet kandidátů, což je dvacet sedm.

Až na jednu. Z kandidátní listiny Nezávislí s podporou TOP 09 totiž jedno jméno zmizelo. Ve středu 3. října se své kandidatury vzdal kandidát s číslem 16 Václav Soukup. „Bylo to z osobních důvodů,“ uvedl lídr kandidátky Jaroslav Suk.

Konec mandátu

V pátek také skončil mandát zastupitelům, kteří byli zvoleni ve volbách v roce 2014. Starostové a radní však budou ve své práci pokračovat až do ustavujícího zastupitelstva. To se musí uskutečnit nejpozději pětadvacet dní od výsledku voleb. Na něm se pak volí nové vedení města, včetně starosty, místostarostů a městské rady.

V Kutné Hoře zůstal po odvolání Zuzany Moravčíkové jen jeden místostarosta, předpokládá se, že po volbách budou znovu zvoleni dva.