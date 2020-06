Bude to sice ještě všechno záležet na počasí, pokud ale bude příznivé, otevře se letní plovárna ve Vodrantech v Čáslavi už příští týden, konkrétně v pátek 12. června. Informovala o tom prostřednictvím svých webových stránek čáslavská radnice.

Letní koupaliště v Čáslavi. | Foto: Deník/Irena Blahníková

V červnu by mělo být otevřeno od pondělí do pátku v době od 12 do 18 hodin, o víkendech pak od 10 do 18 hodin. O prázdninách pak zůstane jednotná otvírací doba od 10 do 18 hodin každý den.