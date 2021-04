OBRAZEM: Kutná Hora se probouzí do jara. Dalo by se klidně říct: Konečně!

Ačkoliv to poslední dny vypadalo na obloze všelijak, úterý 20. dubna bylo v Kutné Hoře veskrze jarní. Znát to bylo i na okolní přírodě, která se pomalu probouzí do jara.

Z jarní procházky po Kutné Hoře. | Foto: Deník/Hana Pilcová