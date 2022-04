Nemocnice, respektive kraj by měl každý rok uspořit zhruba třetinu ročních nákladů, což odpovídá zhruba třem milionům korun. Za dobu 10 let, kdy je tato úspora dodavatelem smluvně garantovaná, by mělo být uspořeno přes třicet milionů korun.

Hotovo do konce roku

„Novinky nejenže ušetří peníze, ale zlepší i komfort pacientů a zaměstnanců nemocnice, za což jsem nesmírně rád,“ uvedl náměstek Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Nemocnice Kutná Hora se dočká zateplení obvodového zdiva a střech, nových oken, instalace venkovního stínění s ručním elektronickým ovládáním či rekonstrukce tepelného hospodářství. „Nemocnice se doslova dočká nového kabátu. Až včera jsem se dozvěděl, že nemocnice byla vystavěna na konci druhé světové války německými inženýry,“ okomentoval zahájení stavby ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel, pod níž kutnohorský špitál spadá.

Kromě klasických úprav, nechá kraj instalovat řadu nových prvků — zdroj páry pro technologii prádelny, nové parní spotřebiče v kuchyni, termostatické radiátorové ventily, systém individuální regulace teplot, LED svítidla anebo dohledový a řídicí systém měření a regulace tepelného hospodářství. Práce by měly skončit na konci letošního roku.

Středočeský kraj přistoupil k řešení projektů na energetické úspory metodou EPC už v roce 2019 a má v plánu pokračovat, a to s i bez unijních dotací. „Kromě projektu v Kutné Hoře jsme rovněž rozjeli realizaci energetických opatření u Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a budovy úřadu Středočeského kraje. Rada kraje už schválila i další akce v rámci projektů EPC II. Zde se bude jednat o přípravu celkem 7 projektů s dotací, které v sobě zahrnují celkem 63 objektů. Tyto objekty jsou ve většině případů školy, ale i nemocnice, domov seniorů anebo muzeum," vyjmenoval krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák a dodal: „V rámci unii nedotovaných projektů je schválena oprava na základě metody EPC šestačtyřiceti objektů."

Kraj zatím do všech projektů EPC do konce tohoto roku investuje zhruba dvě stě milionů korun. Dalších šest milionů korun již použil na přípravu dalších energetických projektů. Do investic na energetická opatření chystá kraj v dalších letech napumpovat bezmála 1,3 miliardy korun.