Ve středu 23. prosince předávali skauti z Kutné Hory na Palackého náměstí Betlémské světlo. K tomu jim posloužil stánek, a v případě velkého zájmu měli v záloze ještě stan tepee. Pokud si zájemci nemohli z nějakého důvodu pro světlo přijít, měli skauti připraveny několik dvojic, které přinesli plamínek až k jejím domovům. Většinu se jednalo o seniory a nemocné lidi.

Ve středu 23. prosince předávali skauti z Kutné Hory na Palackého náměstí Betlémské světlo. | Foto: Richard Karban

Betlémské světlo dorazilo do Kutné Hory již v sobotu, kdy si jej skauti vyzvedli u rychlíku jedoucího z Brna do Prahy. Právě vlakem se již třicet let rozváži, za patronace Skautu, Betlémské světlo po republice.